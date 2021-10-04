«Газовая инквизиция» и очищение морозами. Венгрия и Украина поспорили о возобновлении транзита
Венгрия зафиксировала подачу газа со стороны Украины, однако в Киеве утверждают, что это другое.
В Венгрию вновь идет российский газ транзитом через Украину, приостановку которого в Киеве уже успели назвать «началом конца экономики» и предвестником «очищения морозом» и «газовой инквизиции».
Венгерский оператор ГТС FGSZ подтвердил, что подача газа возобновилась в ночь на 3 октября, пишет РБК. Ранее в этот день сообщалось, что транзит российского газа в Венгрию через Украину был полностью прекращен.
Однако глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон уже успел обвинить СМИ в распространении неверной информации. По его словам, транзит российского газа в Венгрию не осуществляется с 1 октября, а сейчас речь идет о реэкспорте газа из подземных хранилищ.
Это произошло на фоне вступления 1 октября в силу нового долгосрочного 15-летнего соглашения между «Газпромом» и Венгрией о поставках газа в эту страну в обход Украины - по продолжающему «Турецкий поток» газопроводу «Балканский поток» и трубопроводам Юго-Восточной Европы.
Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон тогда признался, что в Киеве в этой связи опасаются значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. При этом на Украине признали, что «Газпром» имеет на это право.
«"Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати")», - отметил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Новое соглашение Венгрии с «Газпромом» неприятно для украинцев, но не является катастрофой, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.
Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «Радиоточке НСН», что Украина не потеряет «ни одного доллара» от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией.
«Нисколько она не потеряет, потому что по транзитному договору "Газпром" должен прокачивать каждые сутки по 109 миллионов кубических метров, это 40 миллиардов в год. Если он не качает физически этот газ, он всё равно за это платит, это называется условие «качай или плати». Украина ни одного рубля, ни одного доллара не теряет от нынешнего соглашения с Венгрией. Тем более в Европе настолько высокий спрос на газ, что хватает и на загрузку "Турецкого потока", и на загрузку ГТС Украины, и в этом году она прокачает даже больше, чем предполагают контрактные обязательства», - сказал Юшков.
Однако остановка транзита российского газа через Украину в Венгрию уже успела вызвать в Киеве апокалиптические настроения.
Как заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, поставки газа из России в Венгрию в обход Украины - это «начало конца» экономики страны, которое в перспективе приведут к ее развалу.
«Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», - написал Кива в Telegram. По его мнению, допустивших такую ситуацию политических деятелей Украины можно привлечь к ответственности «за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы».
Со своей стороны, экономист Алексей Кущ в статье для издания «Главред» предрек, что Украину ожидает «очищение морозом», которое покажет, насколько успешными были реформы в сфере энергетики.
«В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами», - предупредил Кущ.
Экономист считает, что реальная ценность реформ украинской энергетической сферы станет понятна лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста стоимости топлива на хабах в Европе.
«Схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо», - отметил он.
1 октября оператор ГТС Украины сообщил, что утром в 07:00 «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через эту страну, в результате чего цена за газ на Украине резко возросла.
По данным оператора венгерской ГТС FGSZ, поставки газа транзитом через Украину 1 октября упали в четыре раза, но полностью прекращены не были, спустя день они снизились еще в два раза, а 3 октября прокачка топлива в точке Берегово на границе Украины с Венгрией отсутствовала.
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