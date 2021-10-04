«Газовая инквизиция» и очищение морозами. Венгрия и Украина поспорили о возобновлении транзита

Новое соглашение Венгрии с «Газпромом» неприятно для украинцев, но не является катастрофой, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.

Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «Радиоточке НСН», что Украина не потеряет «ни одного доллара» от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией.

«Нисколько она не потеряет, потому что по транзитному договору "Газпром" должен прокачивать каждые сутки по 109 миллионов кубических метров, это 40 миллиардов в год. Если он не качает физически этот газ, он всё равно за это платит, это называется условие «качай или плати». Украина ни одного рубля, ни одного доллара не теряет от нынешнего соглашения с Венгрией. Тем более в Европе настолько высокий спрос на газ, что хватает и на загрузку "Турецкого потока", и на загрузку ГТС Украины, и в этом году она прокачает даже больше, чем предполагают контрактные обязательства», - сказал Юшков.

Однако остановка транзита российского газа через Украину в Венгрию уже успела вызвать в Киеве апокалиптические настроения.

Как заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, поставки газа из России в Венгрию в обход Украины - это «начало конца» экономики страны, которое в перспективе приведут к ее развалу.

«Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», - написал Кива в Telegram. По его мнению, допустивших такую ситуацию политических деятелей Украины можно привлечь к ответственности «за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы».

Со своей стороны, экономист Алексей Кущ в статье для издания «Главред» предрек, что Украину ожидает «очищение морозом», которое покажет, насколько успешными были реформы в сфере энергетики.

«В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами», - предупредил Кущ.

Экономист считает, что реальная ценность реформ украинской энергетической сферы станет понятна лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста стоимости топлива на хабах в Европе.

«Схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо», - отметил он.

1 октября оператор ГТС Украины сообщил, что утром в 07:00 «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через эту страну, в результате чего цена за газ на Украине резко возросла.