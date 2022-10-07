«Истекает кровью»: Европу призывают к адекватности на фоне экономического кризиса
Накануне Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России, страны согласовали введение потолка цен на нефть. Эксперты предрекают ухудшение экономической ситуации, в Венгрии и Германии предлагают начать договариваться.
На фоне ухудшения экономической ситуации в странах Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику в отношении России.
«Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!» - написал он в социальных сетях.
В видеообращении в ходе неформального саммита ЕС Орбан также отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество.
По его словам, «Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций», но санкции ЕС подняли цены на энергоносители, что затрагивает и Венгрию.
Накануне Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России, в том числе страны согласовали введение потолка цен на нефть. На фоне этого решения страны ОПЕК+ по итогам заседания объявили о новых масштабных сокращениях добычи нефти — на два миллиона баррелей в сутки. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН отметил, что это выгодно для России и Саудовской Аравии.
В России уже привыкли к новым порциям ограничений, с критикой в адрес составителей антироссийских мер как всегда выступил Дмитрий Медведев. Антироссийские санкции стали для западных стран «типичным самострелом в собственную задницу». Так в своем Telegram-канале охарактеризовал эффект от ограничительных мер против России зампред Совбеза РФ.
По мнению политика, Россия давно живет в режиме ограничений, при этом экономика страны показывает завидную жизнеспособность: темпы инфляции замедляются, а ВВП демонстрирует большую устойчивость.
«Сейчас осознали, что их санкции — это членовредительство. Резко дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги. Люди от отчаяния выходят на митинги. Политики беспомощно разводят руками», — описал он ситуацию в европейских странах.
Он также назвал санкции «адскими», напомнив, что кругов в аду девять.
На фоне новых ограничений для России глава МИД России Сергей Лавров заявил изданию Newsweek, что Москва выдержит любое давление относительно санкций.
По его словам, западные страны вводят односторонние ограничительные меры под предлогом нанесения вреда РФ. Министр отметил, что им не удалось разрушить российскую экономику. Кроме того, ограничения, по словам Лаврова, оказались «обоюдоострым оружием», в результате чего во многих европейских странах фиксируется рост цен и снижение доходов населения, дефицит энергоресурсов и угроза социальных потрясений.
Ранее президент РФ Владимир Путин также выразил надежду на то, что Запад прекратит использовать протекционизм и санкции.
«Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», - сказал он, выступая на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Несмотря на оптимистичные заявления российской стороны, экономисты рассуждают о сроках выхода из мирового экономического кризиса, который, конечно, затронул все страны. Так, миллиардер Олег Дерипаска предположил в своем Telegram-канале, что мировой кризис еще продлится два с половиной — три года. По его мнению, сил и запала у всех хватит только на это время.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сказал НСН, что выход из сложившейся ситуации зависит от дальнейших действий передовых мировых держав.
«Мировой кризис во многом вызван целым рядом не слишком адекватных действий со стороны США, ее ошибок и во внешней политике, и в экономике. Америка несет на себе бремя гегемона, но уже давно с ним не справляется. Подобная политическая и экономическая ситуация не позволяет давать сколько-нибудь точных прогнозов. Выход из мирового кризиса и дальнейшая стабильность зависят от адекватности дальнейших решений ведущих мировых держав», — сказал он.
К сотрудничеству и совместным шагам по выходу из кризиса призывает и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, ее больше волнует кризис политический. По мнению Меркель, прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.
«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», - цитирует ее агентство DPA.
Экс-глава правительства ФРГ отметила, что нынешние события на Украине стали «глубоким поворотным моментом» и призвала серьезно относиться к заявлениям президента РФ Владимира Путина.
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