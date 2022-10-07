«Истекает кровью»: Европу призывают к адекватности на фоне экономического кризиса

На фоне ухудшения экономической ситуации в странах Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику в отношении России.

«Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!» - написал он в социальных сетях.

В видеообращении в ходе неформального саммита ЕС Орбан также отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество.

По его словам, «Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций», но санкции ЕС подняли цены на энергоносители, что затрагивает и Венгрию.

Накануне Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России, в том числе страны согласовали введение потолка цен на нефть. На фоне этого решения страны ОПЕК+ по итогам заседания объявили о новых масштабных сокращениях добычи нефти — на два миллиона баррелей в сутки. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН отметил, что это выгодно для России и Саудовской Аравии.