«Затянут пояса — и вперед!»: Аналитик исключил отказ Чехии и Словакии от поддержки Украины
Лидеры стран ЕС из-за угроз США боятся за свое политическое будущее и намерены сохранить его, отметил в эфире НСН аналитик энергорынка Александр Фролов.
Чехия и Словакия не откажутся от поддержки Украины для снижения цен на энергоресурсы, европейские лидеры думают только о своем политическом будущем, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы. По словам обозревателя журнала Foreign Policy Тима Гослинга, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России. Александр Фролов отметил, что лидеры Чехии и Словакии сильно подвержены влиянию США и будут делать все, что им прикажут.
«Гарантий того, что Европа сможет получить газ откуда-то еще — просто нет. Таких поставщиков кроме России нет. Что касается Словакии и Чехии в этом контексте, то что им прикажут, то они и будут делать. Сейчас абсолютно все европейские лидеры, за редким исключением, выбирая между своим политическим будущим и благополучием европейской экономики, выбирают первое. Если экономика их стран будет страдать, всегда можно сказать: «Это все из-за России! Если мы не поможем Украине, то злые русские окажутся где-то под Карловыми Варами! Потуже затяните пояса — и вперед!», — сказал Фролов.
По его словам, Запад вошел во вторую фазу кризиса, который не был «затушен» 2007-2009 годах. Аналитик отметил, что теперь «руками» Евросоюза западные страны намерены решить все свои экономические проблемы.
«Наши западные партнеры вошли во вторую фазу того кризиса, который они смогли затушить в 2007-2009 годах. Сейчас последствия этого кризиса, которые не были преодолены до конца, вновь начинают проявляться. В Европе они начинают усугубляться бестолковой политикой в области энергетики. Есть проблемы гораздо более серьезные, а путем поддержки Украины американские друзья руками европейских политиков пытаются решить свои экономические проблемы. Мировой театр боевых действий, в широком смысле этого слова, не ограничивается противостоянием между Россией, Европой и США», - указал Фролов.
Кроме того, он подчеркнул, что уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы, каким бы высоким он ни был, является лишь внутриполитическим фактором. По его словам, ПХГ не обеспечивают 100% гарантий от технологических рисков.
«Что касается запасов, то бессмысленно ориентироваться на такой показатель, как запасы в подземных хранилищах. Это навязано нашими европейскими партнерами, для которых с прошлого года фактор заполняемости ПХГ стал важным внутриполитическим фактором. Подземные хранилища газа обеспечивают стабильность поставок зимой. Но они не обеспечивают 100% гарантий от различных форсмажоров, которые так или иначе могут быть связаны с прерыванием импорта газа. Бывают технологические риски. Заполнили ПХГ – молодцы! Но проблема Европы в отсутствии гарантий поставок из-за рубежа», - резюмировал Фролов.
Ранее Международное энергетическое агентство предположило, что Европе предстоит столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом ближайшей зимой, в связи с чем потребление газа необходимо будет урезать дополнительно на 13%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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