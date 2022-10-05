«Затянут пояса — и вперед!»: Аналитик исключил отказ Чехии и Словакии от поддержки Украины

Накануне сообщалось, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы. По словам обозревателя журнала Foreign Policy Тима Гослинга, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России. Александр Фролов отметил, что лидеры Чехии и Словакии сильно подвержены влиянию США и будут делать все, что им прикажут.

«Гарантий того, что Европа сможет получить газ откуда-то еще — просто нет. Таких поставщиков кроме России нет. Что касается Словакии и Чехии в этом контексте, то что им прикажут, то они и будут делать. Сейчас абсолютно все европейские лидеры, за редким исключением, выбирая между своим политическим будущим и благополучием европейской экономики, выбирают первое. Если экономика их стран будет страдать, всегда можно сказать: «Это все из-за России! Если мы не поможем Украине, то злые русские окажутся где-то под Карловыми Варами! Потуже затяните пояса — и вперед!», — сказал Фролов.

По его словам, Запад вошел во вторую фазу кризиса, который не был «затушен» 2007-2009 годах. Аналитик отметил, что теперь «руками» Евросоюза западные страны намерены решить все свои экономические проблемы.