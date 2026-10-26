В Госдуме высказались о ценах на квартиры в России в будущем
Депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что существует несколько сценариев изменения стоимости, но жилье дешеветь не будет.
Парламентарий подчеркнул, что тенденция касается в первую очередь крупных городов и мегаполисов. Там многие продажи приостановили. Однако это не приводит к снижению ценников.
Он объяснил это ожиданием девелоперов. Если недвижимость не продалась сегодня, она реализуется завтра или послезавтра.
Кирьянов считает, что для снижения себестоимости квадратного метра нужно развивать экономику и выстраивать более четкий диалог между застройщиком, государством и местными властями.
Также важно развивать застройку по планам законодательства о комплексном развитии территорий, добиваться, чтобы девелоперы внимательнее относились к себестоимости и исключали расходы, напрямую не связанные со строительством.
Депутат добавил, что при высоких ставках по кредитам люди все чаще выбирают ИЖС, в том числе в рамках ипотечного кредитования и льготных программ.
До этого писали, что в Москве уже каждая седьмая квартира стоит дороже 60 млн рублей.
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