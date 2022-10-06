Депутат Госдумы оценил прогноз Дерипаски о сроках выхода из кризиса

Ранее миллиардер Олег Дерипаска назвал сроки окончания мирового кризиса. Бизнесмен предположил в своем Telegram-канале, что мировой кризис еще продлится два с половиной — три года. По его мнению, сил и запала у всех хватит только на это время. Кирьянов заявил, что дать точный временной прогноз невозможно из-за постоянно меняющейся реальности, и призвал разобраться в причинах сложившейся ситуации.

«Мировой кризис во многом вызван целым рядом не слишком адекватных действий со стороны США, ее ошибок и во внешней политике, и в экономике. Америка несет на себе бремя гегемона, но уже давно с ним не справляется. Россия же сегодня выступает в качестве страны, защищающей национальные интересы не подавляющего большинства, а незначительной части государств — членов ООН. Подобная политическая и экономическая ситуация не позволяет давать сколько-нибудь точных прогнозов. Выход из мирового кризиса и дальнейшая стабильность зависят от адекватности дальнейших решений ведущих мировых держав», — сказал Кирьянов.

Также собеседник «Радиоточки НСН» опроверг наличие кризиса в российской экономике.

«У нас нет кризиса как такового. Ситуация санкционного давления — это не кризис. Сегодня идет перенастройка производительных сил, ведется работа по определению важнейших приоритетов развития, создается новая логистика, но это не кризис, порожденный российскими проблемами. Это санкционное давление, которое мы сегодня переосмысливаем», — заключил экономист.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил сроки стабильного роста российской экономики.

