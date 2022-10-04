«Запреты не помогут»: Россия не пострадает из-за санкций США против Китая

Ранее Wall Street Journal сообщила о подготовке администрацией президента США Джо Байдена готовит новые меры для контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства. Таким образом Вашингтон стремится лишить Китай возможности производить передовые микросхемы. Тимошенко объяснил, как отразятся на России действия США в отношении Китая.

«Будет зависеть от того, как именно США будут блокировать Китай. Мы закупаем микросхемы потребительского свойства, для использования в электронике. В Китае есть возможность изготавливать какие-то свои проекты, и получится значительно сэкономить, если их сразу брать с функцией напайки. Элементная база в этом случае покупается самими китайцами, и тогда эта опция выходит достаточно дешево. Скорее всего, эту возможность мы потеряем. Также исчезнет возможность приобретать некоторые товары, которые могли даже не производиться в Китае, но китайцы приобретали их для своих нужд либо для дальнейшей перепродажи, например, ту же элементную базу. Сложно сказать, насколько это повлияет на итоговый результат, но предполагаю, что, учитывая существования параллельного импорта, эту проблему можно решить. Запреты тут вряд ли помогут, можно найти обходные пути», — сказал Тимошенко.

На вопрос, насколько реалистичны угрозы США в отношении Китая, собеседник НСН ответить затруднился.

«Китайцы зачастую многое скрывают, в том числе, из-за того, что на них периодически накладывают санкции. Эта страна уже достигла достаточно хорошего технологического уровня, и у них могут быть свои наработки. Большой вопрос, нужно ли им какое-то оборудование из-за рубежа, об этом мне сложно судить», — отметил ученый.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала ограничить экспорт технологий в Китай.

