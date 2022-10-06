«Самострел в задницу»: Медведев оценил эффект от санкций для Запада и мира

По мнению политика, страна давно живет в режиме ограничений, при этом экономика страны показывает завидную жизнеспособность: темпы инфляции замедляются, а ВВП демонстрирует большую устойчивость.

«Сейчас осознали, что их санкции — это членовредительство. Резко дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги. Люди от отчаяния выходят на митинги. Политики беспомощно разводят руками», — описал Медведев влияние антироссийских санкций на страны Запада.

Ранее эксперты признали, что Германия становится заложником канадских санкций против «Северного потока». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

