«Самострел в задницу»: Медведев оценил эффект от санкций для Запада и мира
Антироссийские санкции стали для западных стран «типичным самострелом в собственную задницу». Так в своем Telegram-канале охарактеризовал эффект от ограничительных мер против России зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По мнению политика, страна давно живет в режиме ограничений, при этом экономика страны показывает завидную жизнеспособность: темпы инфляции замедляются, а ВВП демонстрирует большую устойчивость.
«Сейчас осознали, что их санкции — это членовредительство. Резко дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги. Люди от отчаяния выходят на митинги. Политики беспомощно разводят руками», — описал Медведев влияние антироссийских санкций на страны Запада.
Ранее эксперты признали, что Германия становится заложником канадских санкций против «Северного потока». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru