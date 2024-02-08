В России производство вин выросло в январе на 20,4%

При этом в первом месяце года снизилось производство коньяка – на 21,9%, до 513,8 тысяч декалитров.

До этого правительство РФ поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств на билбордах, пишут «Ведомости». По данным газеты, инициативу разработали «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия». Представитель правительства в беседе с изданием сообщил, что документ на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности пока не рассматривался, передает «Радиоточка НСН».

