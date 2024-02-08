В России производство вин выросло в январе на 20,4%
В России производство вин выросло в январе на 20,4% - до 1,923 миллиона декалитров, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
Также указывается, что общее производство алкогольных напитков в стране без учета пивных напитков выросло на 1,1% и составило 12,166 миллиона декалитров. Водки стали производить больше на 4,3%.
При этом в первом месяце года снизилось производство коньяка – на 21,9%, до 513,8 тысяч декалитров.
До этого правительство РФ поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств на билбордах, пишут «Ведомости». По данным газеты, инициативу разработали «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия». Представитель правительства в беседе с изданием сообщил, что документ на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности пока не рассматривался, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Красноярске мужчине дали 13 лет колонии за госизмену и подготовку диверсии
- Семьям экипажа сбитого под Белгородом Ил-76 вручили Ордена Мужества
- Посол России во Франции объяснил накачивание Западом военных бюджетов
- В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего астрагала замечательного
- «Союзмолоко»: Россия локализовала все форматы упаковки для продуктов питания
- К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов
- Хиллари Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» из-за интервью с Путиным
- Вильфанд заявил о рекордных для 8 февраля сугробах в Москве
- В России производство вин выросло в январе на 20,4%
- АТОР: Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на лето
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru