В России производство вин выросло в январе на 20,4%

В России производство вин выросло в январе на 20,4% - до 1,923 миллиона декалитров, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.

Также указывается, что общее производство алкогольных напитков в стране без учета пивных напитков выросло на 1,1% и составило 12,166 миллиона декалитров. Водки стали производить больше на 4,3%.

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При этом в первом месяце года снизилось производство коньяка – на 21,9%, до 513,8 тысяч декалитров.

До этого правительство РФ поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств на билбордах, пишут «Ведомости». По данным газеты, инициативу разработали «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия». Представитель правительства в беседе с изданием сообщил, что документ на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности пока не рассматривался, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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