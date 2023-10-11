Объявлен новый всероссийский винный конкурс

Образцы продукции на участие в дегустациях будут формировать организаторы ведущих конкурсов и рейтингов отечественных вин. Каждый год список таких экспертов будет обновляться.



Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», вина будут бороться за звание лучшего в шести номинациях: красные, белые, розовые, игристы, российское шампанское, крепленые (ликерные).