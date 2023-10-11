Объявлен новый всероссийский винный конкурс

Новый ежегодный винный конкурс объявлен в России на кубок Ассоциация виноградарей и виноделов РФ. Его планируется проводить ежегодно, сообщил глава Ассоциации Дмитрий Киселёв.

Итоги конкурса будут подведены на II Российском винодельческом форуме 9-10 ноября. По задумке организаторов, винодельческий смотр станет стимулом к расширению числа потребителей высококачественных отечественных вин. Кроме того, дополнительный вес получит премиальная категория российского виноделия, которая сейчас развивается.

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Образцы продукции на участие в дегустациях будут формировать организаторы ведущих конкурсов и рейтингов отечественных вин. Каждый год список таких экспертов будет обновляться.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», вина будут бороться за звание лучшего в шести номинациях: красные, белые, розовые, игристы, российское шампанское, крепленые (ликерные).

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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