Объявлен новый всероссийский винный конкурс
Новый ежегодный винный конкурс объявлен в России на кубок Ассоциация виноградарей и виноделов РФ. Его планируется проводить ежегодно, сообщил глава Ассоциации Дмитрий Киселёв.
Итоги конкурса будут подведены на II Российском винодельческом форуме 9-10 ноября. По задумке организаторов, винодельческий смотр станет стимулом к расширению числа потребителей высококачественных отечественных вин. Кроме того, дополнительный вес получит премиальная категория российского виноделия, которая сейчас развивается.
Образцы продукции на участие в дегустациях будут формировать организаторы ведущих конкурсов и рейтингов отечественных вин. Каждый год список таких экспертов будет обновляться.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», вина будут бороться за звание лучшего в шести номинациях: красные, белые, розовые, игристы, российское шампанское, крепленые (ликерные).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жена Уилла Смита призналась, что не живет с ним семь лет
- Путин заявил, что Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа
- В Госдуму внесли законопроект о запрете животных в цирках
- Трутнев: Россия в два раза сократила импорт рыбной продукции из Японии
- Пермский девятиклассник угнал автомобиль директора ЧОПа
- Корпорация Xerox продала свой российский бизнес
- Полиция арестовала Бритни Спирс за вождение без прав
- Захарова: РФ направит в ОЗХО данные о провокациях Киева с токсичными веществами
- Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили
- Путин: Никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru