Пить или не пить? Российский рынок вина меняет структуру
Вино на российских прилавках дорожает, у РФ меняются ведущие импортеры, но отечественный винодельческий бизнес остается под угрозой.
Латвия потеснила Италию в тройке крупнейших поставщиков вина в Россию по объемом продукции. Анализ сделан по итогам января — августа 2023 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade национальных статслужб. Таким образом, российский экспорт вина Литва смогла увеличить на 20,6% по сравнению с 2022 годом.
Недорогих европейских вин в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин на напиток из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей виноторговой компании Fort.
По словам исполнительного директора Fort Александра Липилина, изменения на рынке в третьем квартале повлияли на сегмент недорогого вина, в нем продаются вина, завезенные до повышения пошлин.
«Дальше в сегменте "до 500-700" скоро почти не останется импорта из основных стран - Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире. Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом», - отметил эксперт.
При этом директор по импорту компании Дарья Сологуб указала, что европейские вина и напитки из Австралии, США и Новой Зеландии сменятся на продукцию из Чили, Аргентины и ЮАР. В частности, Чили — один из пяти крупнейших поставщиков вин в РФ — получит дополнительный стимул для продвижения своих товаров, пишет Ura.ru. Кроме того, уже начался рост среди вин из Турции.
Сообщалось, что акцизы на вино в России с 1 мая 2024 года могут составить 108 рублей за литр. Об этом говорится в проекте изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ. Это в три раза выше, чем предусмотрено на 2024 год – 35 рублей за литр. Ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в интервью НСН считает, что такое повышение абсолютно неадекватно.
«Это крайне плохая новость для всех потребителей, для всех тех людей, кто покупает вино чаще, чем раз в году. У нас примерно полгода назад были повышены импортные пошлины до 100 рублей фактически за литр, сейчас у нас вырастает еще и акциз. Это означает, что все импортные вина немедленно подорожают. Они уже начали дорожать из-за ставки пошлины на импорт… Таким образом, российское вино подорожает минимум на 170-200 рублей за бутылку, а импортное вино на 400-450 рублей. Это абсолютно неадекватное повышение. Если такое повышение состоится, то мы будем наблюдать, как будет происходить очередной отток в пиво, водку и в более дешевые продукты... Это приведет если не к коллапсу винного рынка, то к очень серьезным потрясениям и кризису», - сказал Руденко.
А вот директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в интервью НСН считает, что стимулированию продажи продукции российских виноделов может помочь только ограничение импорта.
«В конце февраля 2022 года началась спецоперация, в марте наши производители решили, что вот он, момент глобального имортозамещения. Они начали лопатить избыточные объемы продукции. А импортеры примерно целый квартал пребывали в странном состоянии, но очухались и с мая начали завозить продукцию, наладили цепочки. Значительная часть наших крупных виноделов сегодня находится в сложной ситуации. У них еще не продано вино урожая 2022 года… Чтобы стимулировать продажи российской продукции и была придумана эта инициатива. Российским виноделам может помочь только ограничение импорта», - сказал Дробиз.
Ранее член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в интервью НСН рассказал, что доля поставок грузинского вина на российский рынок составляет 60-70%, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журова назвала главу МОК Баха заложником политиков
- Белый дом: Израиль частично возобновил подачу воды в сектор Газа
- В центре Москвы мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе
- Пить или не пить? Российский рынок вина меняет структуру
- В Европарламенте заявили о невозможности Молдавии вступить в ЕС без Украины
- Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил аварийную посадку
- «Хезболла» атаковала израильский патруль у поселения Эль-Манара
- Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман
- Никак не договорятся. Москва предлагает площадку для заключения мира между Арменией и Азербайджаном
- Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru