Пить или не пить? Российский рынок вина меняет структуру

Недорогих европейских вин в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин на напиток из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей виноторговой компании Fort.

По словам исполнительного директора Fort Александра Липилина, изменения на рынке в третьем квартале повлияли на сегмент недорогого вина, в нем продаются вина, завезенные до повышения пошлин.

«Дальше в сегменте "до 500-700" скоро почти не останется импорта из основных стран - Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире. Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом», - отметил эксперт.