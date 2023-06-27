«Перезатаренность!»: Директор ЦИФРА Дробиз объяснил повышение пошлин на импортное вино
На отечественном рынке сегодня переизбыток российского и импортного вина, отметил в эфире НСН Вадим Дробиз.
Российским виноделам может помочь только ограничение импорта, им необходимо стимулировать продажи своей продукции, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в интервью НСН. Он объяснил, что у многих крупных виноделов еще не продано вино урожая прошлого года.
Накануне статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью «Российской газете» заявил, что в России могут поднять импортные пошлины на вино. По его словам, такие предложения поступили, они обсуждаются комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития. Сазанов напомнил, что ставка пошлины сейчас составляет 12,5%. Вадим Дробиз отметил, что необходимо стимулировать продажи российской продукции.
«Эта мера связана с перезатаренностью рынка российским и импортным вином. В конце февраля 2022 года началась спецоперация, в марте наши производители решили, что вот он, момент глобального имортозамещения. Они начали лопатить избыточные объемы продукции. А импортеры примерно целый квартал пребывали в странном состоянии, но очухались и с мая начали завозить продукцию, наладили цепочки. Значительная часть наших крупных виноделов сегодня находится в сложной ситуации. У них еще не продано вино урожая 2022 года… А в ближайшее время у них начнется уборка нового урожая. Чтобы стимулировать продажи российской продукции и была придумана эта инициатива. Российским виноделам может помочь только ограничение импорта», - сказал Дробиз.
Он также отметил, что в России в ближайшее время может произойти снижение цен на вино на фоне переизбытка продукции. По словам Дробиза, потребитель «может торжествовать».
«В России нет роста потребления вина. Мы пьем в шесть раз меньше вина, чем пьют в Европе в среднем. В любом случае, потребитель в выигрыше. Переизбыток продукции всегда может в итоге привести к снижению цен. Потребитель здесь может торжествовать», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в интервью НСН рассказал, что доля поставок грузинского вина на российский рынок составляет 60-70%, сообщает «Радиоточка НСН».
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