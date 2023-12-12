«Даже мало»: В отрасли одобрили рекламу российского вина на билбордах

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу отечественного вина на билбордах. Если закон примут, то баннеры будут устанавливать в тех регионах, где сделали вино. При этом на билбордах не будет конкретных марок и изображения бутылок, а будет информация о видах вина и использованном винограде. Ожидается, что это поспособствует продвижению отечественного напитка на внутреннем рынке. Руденко назвал такую меру своевременной, но недостаточной.

«Уже довольно давно был принят закон о рекламе, запрещающий рекламу алкогольных напитков на спортивных мероприятиях, на билбордах, в периодических изданиях. Это привело к тому, что в первую очередь крупные предприятия винодельческой отрасли получили гораздо меньше возможностей для донесения информации о том, что у нас производится натуральное вино, и о площади виноградников. Была серьезно ограничена возможность коммуникации между производителем и потребителем. Очень правильно, что вводят хотя бы такое послабление, но, пожалуй, недостаточное. Я бы разрешил рекламировать отечественное вино и в периодических изданиях, которые очень сильно пострадали из-за ухода рекламодателей. Минздрав опасается роста алкоголизации населения, хотя в случае с вином подобные разговоры бессмысленны. Вино — не тот напиток, из-за которого массово спиваются люди», — сказал Руденко.

По словам собеседника НСН, сегодня российская винодельческая отрасль переживает очень бурный рост.

«Идут массовые посадки виноградников, растет количество виноделен. Как раз сегодня, 12 декабря, в Москве проходит крупнейшее и важнейшее мероприятие отечественного винного мира — это презентация авторского гида по российским винам лучшего эксперта по российскому виноделию Артура Саркисяна, где даны оценки более чем тысяче вин. Сто различных виноделен представлены одновременно на салоне, который проводится по случаю презентации. Нужно донести до потребителя, что отечественные вина производятся в соответствии со всеми международными стандартами качества, правилами, техниками, технологиями и так далее. К огромному сожалению, потребитель никак не может этого узнать, ему неизвестны даже названия виноделен, площади виноградников и сорта винограда, которые на них выращиваются», — добавил эксперт.

В заключение Руденко рассказал, где можно ознакомиться со статистикой продаж отечественного вина.

«Она время от времени публикуется, примерно раз в полгода-год. Либо Минэкономразвития, либо Росалкогольрегулирование сообщает об изменении роста продаж вин. Однако в целом такие цифры относятся к области бизнес-аналитики, обычно не распространяются широко и постоянно в открытом доступе. Но существуют коммерческие отчеты с использованием баз Росалкогольрегулирования, баз Минпромторга, баз Федеральной таможенной службы по экспорту и импорту алкогольных напитков. Любой желающий посмотреть их не может, особенно, если это аналитика за прошлые годы», — подытожил он.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон по увеличению акцизов на вино с 1 мая 2024 года и на табак с 1 января 2024 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

