Центробанк России сообщил о снижении напряженности на рынке труда

В России постепенно снижается напряжённость на рынке труда. Как пишет RT, об этом заявили в Центробанке РФ.

По данным регулятора, в стране продолжает сокращаться доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров - из количество находится на минимальном значении с середины 2023 года.

«При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в стране составляет 2,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
