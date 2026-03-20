Центробанк России сообщил о снижении напряженности на рынке труда
20 марта 202615:11
В России постепенно снижается напряжённость на рынке труда. Как пишет RT, об этом заявили в Центробанке РФ.
По данным регулятора, в стране продолжает сокращаться доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров - из количество находится на минимальном значении с середины 2023 года.
«При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда», - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в стране составляет 2,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
