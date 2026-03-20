Гибридный график работы с двумя днями удаленки делает сотрудников более продуктивными на работе и удовлетворенными жизнью вне работы. Об этом рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.

«Согласно опросу компании АНКОР, гибридный график 3/2 дает наибольший коэффициент полезного действия (КПД) среди соискателей. То есть работники работают лучше всего и чувствуют себя счастливее всего при таком графике. Полностью офиса уже не будет, полностью удаленки тоже не будет. При этом реальные исследования говорят, что три дня в офисе и два дня дома дают максимальную КПД с точки зрения работника. Баланс личной жизни и работы хотели? Получайте!» - отметил он.