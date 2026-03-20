«Три дня в офисе, два - на удаленке»: Назван самый эффективный график работы

Гарри Мурадян в пресс-центре НСН заявил что гибридный график 3/2 показал наибольшую эффективность, а Светлана Бессараб выступила за плавный переход к 36-часовой рабочей неделе.

Гибридный график работы с двумя днями удаленки делает сотрудников более продуктивными на работе и удовлетворенными жизнью вне работы. Об этом рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.

«Согласно опросу компании АНКОР, гибридный график 3/2 дает наибольший коэффициент полезного действия (КПД) среди соискателей. То есть работники работают лучше всего и чувствуют себя счастливее всего при таком графике. Полностью офиса уже не будет, полностью удаленки тоже не будет. При этом реальные исследования говорят, что три дня в офисе и два дня дома дают максимальную КПД с точки зрения работника. Баланс личной жизни и работы хотели? Получайте!» - отметил он.

Его поддержала депутат Госдумы Светлана Бессараб, при этом добавив, что выступает за плавный переход к 36-часовой рабочей неделе.

«Да, мы привыкли к 40-часовой рабочей неделе при нормальных условиях труда и соблюдения часового отдыха. Но если именно этот график работы и офисные условия дают прирост эффективности, то надо их использовать. Проще все-таки переходить поэтапно на 36-часовую рабочую неделю при сохранении заработной платы. При этом работодатели не принуждают к этому, все происходит в рамках добровольного эксперимента. Более того, многие компании после пандемии привыкли отпускать своих сотрудников в пятницу после 12 часов. При этом человек чувствует себя более счастливым», - отметила она в пресс-центре НСН.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов допустил, что российский рынок труда эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, пишет «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
