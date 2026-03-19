Собеседник НСН также посетовал на то, что сегодня дефицит режиссерской мысли и режиссерской идеи остро ощущается в клоунаде.

«Острого дефицита кадров в современном русском цирке нет. Мы на постоянной основе воспитываем кадры по мере необходимости. В Большом Московском цирке постоянно присутствует молодежь — это дети артистов, молодые люди, которые завершили спортивную карьеру и переквалифицируются в цирковое искусство. Наши кадры постоянно пополняются. Но есть, конечно, некоторые жанры циркового искусства, которые сегодня испытывают определенный кадровый голод. Пожалуй, это в первую очередь клоунада. Мы говорили об этом весь прошлый год. Хорошие клоуны есть — не хватает режиссерской мысли и режиссерской идеи. У нас некоторые клоуны десятки лет не меняют свой репертуар: сделав одну или две смешные репризы, они показывают одно и то же. Мне за них даже неловко», — добавил он.

В заключение Запашный отметил, что сегодня российских цирковых артистов активно переманивают за рубеж.

«Есть жанры, которые поубавились в исполнительском мастерстве. Например, сегодня практически нет воздушных полетов. Многие артисты уехали работать в Китай или в США. Сохранилось буквально два номера. Это проблема, которую я поднимал даже на уровне президента, говорил о том, что система контрактов сегодня не распространяется на культуру. Мы воспитываем кадры, которые потом у нас переманивают. Сегодня нет возможности удерживать тех людей, которых годами воспитывали и вкладывали в них государственные деньги. Западные работодатели не компенсируют нам эти деньги — они просто заставляют людей увольняться и переходить к ним. Странно, почему футболиста сегодня просто так переманить невозможно, а из любого циркового номера — слишком легко, хотя сил в воспитание кадров мы вкладываем ничуть не меньше усилий», — подытожил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что строительство многофункциональных центров с цирковым уклоном в российских городах – удачное предложение, особенно актуальное для тех регионов, в которых данное направление пока развивается слабо.

