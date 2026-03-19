«Клоуны показывают одно и то же!»: Запашный о проблемах российского цирка
Сегодня в цирке нехватку режиссерской мысли и идеи испытывает клоунада, кроме того, зарубежные цирки активно переманивают российских артистов, сказал НСН Эдгард Запашный.
Обучение цирковых артистов из Белоруссии в Москве — безусловно, позитивный шаг, который поспособствует дальнейшему плодотворному сотрудничеству цирков двух стран. Об этом НСН заявил гендиректор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
Молодые цирковые артисты из Белоруссии смогут пройти обучение в Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша) в Москве. Об этом сообщил замглавы Минкультуры Андрей Малышев. Запашный подчеркнул, что Большой Московский цирк давно сотрудничает с белорусскими коллегами.
«Очень рад, что группа белорусских артистов будет проходить стажировку в единственном в России цирковом училище. Наши творческие связи продолжают развиваться, училище пользуется большим авторитетом не только в России, но и за рубежом. Это здорово, я не единожды обсуждал это с министрами разных стран и знаю, что время от времени иностранные студенты появляются в стенах училища, которое в будущем году будет отмечать свое столетие. В Большом Московском цирке есть люди с белорусскими паспортами, мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Таланты, которые изъявляют желание быть частью нашей цирковой семьи, всегда только приветствуются. Мы на постоянной основе сотрудничаем с Гомельским цирком. С Минским государственным цирком, у нас, к сожалению, не самые теплые отношения, и руководство Белоруссии об этом знает. Я лично знаком с Александром Лукашенко, а также министром культуры, и принимаю участие во многих акциях. В частности, в прошлом году артисты Большого Московского цирка принимали участие в открытии “Славянского базара”», — сказал Запашный.
Собеседник НСН также посетовал на то, что сегодня дефицит режиссерской мысли и режиссерской идеи остро ощущается в клоунаде.
«Острого дефицита кадров в современном русском цирке нет. Мы на постоянной основе воспитываем кадры по мере необходимости. В Большом Московском цирке постоянно присутствует молодежь — это дети артистов, молодые люди, которые завершили спортивную карьеру и переквалифицируются в цирковое искусство. Наши кадры постоянно пополняются. Но есть, конечно, некоторые жанры циркового искусства, которые сегодня испытывают определенный кадровый голод. Пожалуй, это в первую очередь клоунада. Мы говорили об этом весь прошлый год. Хорошие клоуны есть — не хватает режиссерской мысли и режиссерской идеи. У нас некоторые клоуны десятки лет не меняют свой репертуар: сделав одну или две смешные репризы, они показывают одно и то же. Мне за них даже неловко», — добавил он.
В заключение Запашный отметил, что сегодня российских цирковых артистов активно переманивают за рубеж.
«Есть жанры, которые поубавились в исполнительском мастерстве. Например, сегодня практически нет воздушных полетов. Многие артисты уехали работать в Китай или в США. Сохранилось буквально два номера. Это проблема, которую я поднимал даже на уровне президента, говорил о том, что система контрактов сегодня не распространяется на культуру. Мы воспитываем кадры, которые потом у нас переманивают. Сегодня нет возможности удерживать тех людей, которых годами воспитывали и вкладывали в них государственные деньги. Западные работодатели не компенсируют нам эти деньги — они просто заставляют людей увольняться и переходить к ним. Странно, почему футболиста сегодня просто так переманить невозможно, а из любого циркового номера — слишком легко, хотя сил в воспитание кадров мы вкладываем ничуть не меньше усилий», — подытожил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что строительство многофункциональных центров с цирковым уклоном в российских городах – удачное предложение, особенно актуальное для тех регионов, в которых данное направление пока развивается слабо.
Горячие новости
- СМИ: США рассматривают захват островов Ирана для открытия Ормузского пролива
- Британия разрешила перевозку казахстанской нефти через «Транснефть»
- МВД предупредило о мошенничестве при продаже Telegram-каналов
- «Люди любят рисковать»: В Госдуме отреагировали на бронирование россиянами отдыха в Анапе
- Экс-глава медцентра Минобороны признал вину по делу о хищении 57 миллионов
- Минфин предложил ввести НДС на интернет-товары с 2027 года
- Лукашенко помиловал 250 политзаключенных
- Россиянам объяснили, как распознать поддельный платежный QR-код
- «Это саботаж!»: Почему российские грузоперевозчики проигрывают китайским
