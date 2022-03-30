Володин предложил экспортировать российские зерно, нефть и лес за рубли

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли, и продавать за российскую валюту не только газ, но и нефть, зерно и лес. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Володин поддержал решение о переводе в рубли оплаты за газ для недружественных государств, отметив, что у европейских стран есть все рыночные возможности для расчетов в рублях, пишет Ura.ru.

«Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть. Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.», — написал председатель Госдумы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РубльЭкспортВячеслав Володин
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