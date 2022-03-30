Антонов отверг обвинения Вашингтона в продовольственном кризисе

Заявления со стороны американских властей о том, что Москва ответственна за продовольственный кризис как на Украине так и в других странах мира, являются частью информационной войны против России, говорится в заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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Так он ответил на просьбу прокомментировать соответствующее высказывание первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. По словам дипломата, инсинуации о том, что Вооруженные Силы России разрушали гражданскую инфраструктуру, суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности.

Эксперты ООН прогнозируют рост цен на продовольствие в 2022 году от 8 до 22%. По их расчетам из-за того, что против России вводятся сейчас многочисленные санкции, будет сокращено предложение сельскохозяйственного сырья, в том числе растительного масла и зерна на мировом рынке.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Военная ОперацияЕдаУкраинаСШААнатолий Антонов
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