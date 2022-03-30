Экспортеры зерна попросили разрешить иностранным компаниям покупать продукт в рублях
Представители Союза экспортеров зерна попросили Банк России разрешить иностранным покупателям платить за российское зерно по экспортным контрактам в рублях. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что крупнейшими странами-покупателями этого продукта являются Бангладеш, Вьетнам, Египет, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, а также некоторые государства Африки и Ближнего Востока.
Представители союза заметили, что экспортные контракты на зерно заключаются за несколько месяцев до даты фактической поставки, при этом его закупка и консолидация на внутреннем рынке происходит уже ближе к дате фактической отгрузки. Из-за этого расходы на закупку зерновых в рублях существенно выросли, как и расходы на пошлину, которые рассчитываются в валюте.
При этом существует технический временной лаг между датами отправки и зачисления суммы пошлины. По данным источника, это может привести к тому, что в момент зачисления средств на счет таможни перечисленных денег не хватает для оплаты пошлины в полном объеме. В связи с этим представители объединения также попросили ЦБ рассмотреть возможность фиксировать курс доллара для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.
По их словам, из-за затруднений в получении валютной выручки большая часть иностранных банков не отправляет средства даже в финансовые организации, которые официально не попали под санкции. В результате этого возникает кассовый разрыв. В связи с этим экспортеры предложили внести в инструкцию Банка России изменения, допускающие получение валютной выручки на счет экспортера в любой банк с последующим отчетом перед организацией, в которой контракт стоит на учете.
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