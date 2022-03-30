Экспортеры зерна попросили разрешить иностранным компаниям покупать продукт в рублях

При этом существует технический временной лаг между датами отправки и зачисления суммы пошлины. По данным источника, это может привести к тому, что в момент зачисления средств на счет таможни перечисленных денег не хватает для оплаты пошлины в полном объеме. В связи с этим представители объединения также попросили ЦБ рассмотреть возможность фиксировать курс доллара для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.

По их словам, из-за затруднений в получении валютной выручки большая часть иностранных банков не отправляет средства даже в финансовые организации, которые официально не попали под санкции. В результате этого возникает кассовый разрыв. В связи с этим экспортеры предложили внести в инструкцию Банка России изменения, допускающие получение валютной выручки на счет экспортера в любой банк с последующим отчетом перед организацией, в которой контракт стоит на учете.