Путин подписал указ о торговле газом с«недружественными странами»

Согласно документу, продавать голубое топливо государствам, которые входят в список «недружественных», можно только за рубли.

Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2022 года. Таким образом, Путин дал странам Запада меньше суток, чтобы открыть рублёвые счета в российских банках и расплачиваться за поставки.

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. В список вошли государства Евросоюза, а также Австралия, Великобритания, Исландия, Канада, Норвегия, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие страны.