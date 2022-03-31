Путин подписал указ о торговле газом с«недружественными странами»
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с «недружественными странами», сообщает РИА Новости.
Согласно документу, продавать голубое топливо государствам, которые входят в список «недружественных», можно только за рубли.
Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2022 года. Таким образом, Путин дал странам Запада меньше суток, чтобы открыть рублёвые счета в российских банках и расплачиваться за поставки.
Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. В список вошли государства Евросоюза, а также Австралия, Великобритания, Исландия, Канада, Норвегия, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие страны.
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