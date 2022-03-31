Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов

Так, утром цены были на уровне 1250-1370 долларов.



Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Евросоюз будет долго препятствовать переходу к оплате в рублях за российский газ, однако такими действиями он только приближает себя к экономическому самоубийству.

