Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов

Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате газа из РФ в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Так, утром цены были на уровне 1250-1370 долларов.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Евросоюз будет долго препятствовать переходу к оплате в рублях за российский газ, однако такими действиями он только приближает себя к экономическому самоубийству.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныГазРоссия
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