«Газпром» сделал Киеву предложение. Чем ответит «Нафтогаз»?

«Хотя украинские власти, в отличие от "Нафтогаза", занимают конструктивную позицию и понимают, что без транзита не будет и реверса российского газа из Европы. Соответственно, Украина недополучит 30% потребляемого газа», - уточнил эксперт.

Без украинского транзита «Газпрому» будет сложнее обеспечить поставки в Европу, но контрактные обязательства он всё равно исполнит. «"Турецкий поток" и "Северный поток 2" должны были дать суммарно Европе 86,5 млрд кубов газа – ровно столько мы в прошлом году закачали через Украину. Без транзита будет другая схема. "Газпром" уже закачал в европейские хранилища впервые в истории очень много газа – они заполнены на 100%. Ещё газ он будет присылать по всем другим газопроводам и, если потребуется, закупать для европейцев в счёт своих контрактов СПГ. Надо продержаться до марта, а к июлю 2020 будет достроены "Турецкий поток" и "Северный поток 2" и надобность в Украине вообще отпадёт», - указывает Юшков.

Он пояснил, что в случае недопоставки газа российской монополии будут выставлены финансовые претензии, но их сумму назвать сейчас невозможно, так как санкции зависят от конкретных контрактов, которые составляют коммерческую тайну.

В свою очередь экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой объяснил в эфире НСН, почему «Нафтогаз» не боится шантажировать россиян.

«Украина теперь в дискуссии имеет твердую позицию, на ее стороне Европа, и, кроме того, "Газпром" обязан выплатить определенные суммы по решениям суда. То есть, в этом сегодняшнем споре "Газпром" уязвимее - Украина спокойнее. Закачан газ для Европы. Но часть этого газа – это резерв. Если Украина не будет иметь источников газа, как это уже было, можно будет часть российского газа через Словакию и Венгрию переправлять на Украину», - отметил он.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов. Еще около 7 млрд компании насчитал Антимонопольный комитет Украины. Кроме того Киев подал еще один иск к «Газпрому» почти на 12 млрд долларов, якобы за неправильно определенный транзитный тариф в действующем контракте, заключенном в 2009 году. Таким образом Нафтогаз намерен вытребовать с российского монополиста порядка 22 млрд долларов.

Отметим, что десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны до сих пор не достигли договоренности по поводу заключения нового контракта.