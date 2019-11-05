«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Коболев также подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.
Кроме того, в своей публикации в социальной сети он подчёркивает, что российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд согласно решению Стокгольмского суда, а также отказаться от иска на $12 млрд. При этом Коболев добавил, что Антимонопольному комитету Украины предлагается отказаться от штрафа в размере, равном примерно $7 млрд.
«Итого — 22 миллиарда долларов — «понять и простить», — заключает он.
Кроме того, глава «Нафтогаза» отмечает, что не наблюдает ответных шагов со стороны России на сопоставимые суммы. По его мнению, «обнуление» взаимных претензий не может происходить таким образом.
Ранее НСН писала, что исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изложил суть нового иска к «Газпрому». В украинской компании считают, что Стокгольмский арбитраж должен пересмотреть транзитный тариф, так как с 2009 года произошли «существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов», а также потому, что действующее соглашение не соответствует уровню тарифов на рынке ЕС. Речь идет о разнице в 11,8 млрд долларов (плюс проценты). Такую сумму «Нафтогаз» требует в качестве компенсации.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему «Нафтогаз» постоянно делает заявления, которые заведомо неисполнимы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россия вновь рискует участием в Олимпиаде
- «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
- В Госдуме поддержали право полицейских доставлять пьяных в вытрезвители
- Назначен новый посол России в Великобритании
- «Пещерные русофобы»: Путин назвал инициаторов войны против русского языка