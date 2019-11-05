«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Коболев также подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.

Кроме того, в своей публикации в социальной сети он подчёркивает, что российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд согласно решению Стокгольмского суда, а также отказаться от иска на $12 млрд. При этом Коболев добавил, что Антимонопольному комитету Украины предлагается отказаться от штрафа в размере, равном примерно $7 млрд.

«Итого — 22 миллиарда долларов — «понять и простить», — заключает он.

Кроме того, глава «Нафтогаза» отмечает, что не наблюдает ответных шагов со стороны России на сопоставимые суммы. По его мнению, «обнуление» взаимных претензий не может происходить таким образом.