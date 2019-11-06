«Газпром» назвал условия нового транзитного контракта с Украиной
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее условия, на которых станет возможным заключить пакетное соглашение между странами.
Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на релиз компании «Газпром», Миллер заявил, что прежде чем заключить новый транзитный контракт, необходимо разрешить ряд принципиально важных вопросов.
В первую очередь речь идет о способах урегулирования судебных споров между российской и украинской сторонами. После этого предполагается оценить, насколько Киев готов к прямым закупкам у Москвы газа с будущего года. Также необходимо определить объемы поставок, уточнил Миллер.
Кроме того, глaвa «Гaзпромa» нaпомнил, что, если Укрaинa не успеет до 1 янвaря aдaптировaть свой рынок гaзa под зaконодaтельство ЕС, «Гaзпром» будет готов продлить нa переходный период действующий контрaкт нa трaнзит.
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