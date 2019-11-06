«Газпром» назвал условия нового транзитного контракта с Украиной

6 ноября 201915:37

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее условия, на которых станет возможным заключить пакетное соглашение между странами.

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Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на релиз компании «Газпром», Миллер заявил, что прежде чем заключить новый транзитный контракт, необходимо разрешить ряд принципиально важных вопросов.

В первую очередь речь идет о способах урегулирования судебных споров между российской и украинской сторонами. После этого предполагается оценить, насколько Киев готов к прямым закупкам у Москвы газа с будущего года. Также необходимо определить объемы поставок, уточнил Миллер.

Кроме того, глaвa «Гaзпромa» нaпомнил, что, если Укрaинa не успеет до 1 янвaря aдaптировaть свой рынок гaзa под зaконодaтельство ЕС, «Гaзпром» будет готов продлить нa переходный период действующий контрaкт нa трaнзит.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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