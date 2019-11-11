«Нафтогаз» призвал «Газпром» не бояться
«Нафтогаз» призвал «Газпром» не боятся и обеспечить доступ украинских экспертов на газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную на границе стран. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что Украина подозревает Россию в нарушении обязательств, поскольку российская сторона перенесла проверку украинцами станции «Суджа», запланированную на 11–15 ноября.
«Не бойтесь нас, коллеги из «Газпрома». Мы — надежное исполнение ваших обязательств перед вашими европейскими клиентами», - приводит цитату пресс-службы «Нафтогаза» РБК.
Как пишет издание, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что неготовность РФ пустить специалистов Укртрансгаза выглядит подозрительно в связи с тем, что через станцию «Суджа» проходит 70% транзита российского газа в Европу.
Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с НСН высказал свою точку зрения на проблему транзита российского газа в страны ЕС через Украину.
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