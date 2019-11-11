«Нафтогаз» призвал «Газпром» не бояться

«Нафтогаз» призвал «Газпром» не боятся и обеспечить доступ украинских экспертов на газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную на границе стран. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Украина подозревает Россию в нарушении обязательств, поскольку российская сторона перенесла проверку украинцами станции «Суджа», запланированную на 11–15 ноября.