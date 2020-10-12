«Газпром» считает угрозы санкций США нерыночными методами вытеснения РФ с рынка газа ЕС
Угрозы санкций со стороны США в отношении проекта «Северный поток - 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами, передает ТАСС слова главы «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой.
«Американские поставщики СПГ вывели из равновесия европейский рынок и не смогли его стабилизировать. Теперь США пытаются вытеснить Россию, используя нерыночные инструменты», - сказала Бурмистрова.
Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев в сентябре заявила, что не собирается предоставлять страховку судам, которые могут достроить трубопровод «Северный поток – 2». Решение связано с угрозой санкций США для страховщиков. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что отказать в страховании можно, только если страховые компании нарушат санкции, а пока речь идет о законопроекте и отказ в страховании может быть оспорен в суде.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что окончание проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» теперь является делом чести для Германии. По его словам, США пытаются унизить ЕС и прежде всего Германию, хотят принудить отказаться от "Северного потока 2" для того, чтобы перейти на более дорогой американский сжиженный природный газ.
Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
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