«Газпром» считает угрозы санкций США нерыночными методами вытеснения РФ с рынка газа ЕС

Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев в сентябре заявила, что не собирается предоставлять страховку судам, которые могут достроить трубопровод «Северный поток – 2». Решение связано с угрозой санкций США для страховщиков. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что отказать в страховании можно, только если страховые компании нарушат санкции, а пока речь идет о законопроекте и отказ в страховании может быть оспорен в суде.