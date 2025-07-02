В Керчи мужчину задержали за оправдание атаки беспилотников на Кремль
Жителя Керчи задержали за высказывания в поддержку атаки беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина в Кремле в мае 2023 года. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
По данным ведомства, 50-летний мужчина, используя псевдоним «Ай Яй», разместил в мессенджере Telegram комментарий с оправданием атаки БПЛА на резиденцию главы государства. Была проведена лингвистическая экспертиза, подтвердившая наличие признаков оправдания терроризма в сообщении. Автора комментария задержали, у него изъяли компьютер.
Против жителя Керчи возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма». Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала двух жителей Крыма, которые передавали спецслужбам Украины данные об объектах критической инфраструктуры и военной технике в регионе, пишет «Свободная пресса».
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