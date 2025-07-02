Володин: Самозапрет на кредиты установили более 12 млн человек
Самозапрет на оформление кредитов установили уже более 12 млн россиян. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты парламента напомнил, что федеральный закон, предоставляющий гражданам право запрещать себе оформление займов, вступил в силу с 1 марта. Он призван в первую очередь защитить россиян от действий мошенников.
«За 4 месяца добровольно установили самозапрет... свыше 12 млн человек. Такие показатели подтверждают — закон работает», - написал Володин в Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что власти продолжат принимать меры по борьбе с кибермошенничеством.
Ранее Объединенное бюро кредитных историй (ОБКИ) заявило, что за три месяца самозапретом на кредиты воспользовались 10,7 млн россиян, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru