Платить не будем. Штрафы Польши не остановят «Северный поток-2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности заявил в эфире НСН, что требования Польши к «Газпрому» не выдерживают правовой критики.
«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,5 млрд евро по «Северному потоку - 2». В компании сообщили, что не нарушали антимонопольное законодательство Польши. По мнению представителей «Газпрома», величина штрафа Польши говорит о желании любыми средствами противодействовать этому инфраструктурному проекту.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что все выписанные Польшей штрафы никто оплачивать не будет.
«Я думаю, что никто ничего выплачивать не будет, пока не закончатся все судебные процессы. Все участники - и "Газпром", и пять европейских компаний пойдут в суд и будут оспаривать эти штрафы. Действия Польши выходят из всех правовых рамок. Претензия Польши заключается в том, что якобы "Газпром" и пять европейских компаний не выполнили их предписания, которые касались покупки европейцами доли в компании-операторе», - рассказал Юшков.
По его словам, нужно было получить разрешения от всех стран, где у этих компаний есть бизнес, и разрешения выдали все, кроме Варшавы.
«В Польше сказали, что это негативно повлияет на конкуренцию на ее газовом рынке и заблокировали создание совместного предприятия. И так никто и не купил акции. Все акции до сих пор у "Газпрома". Они все это выполнили, поэтому штрафы неуместны», - добавил эксперт.
Юшков предположил, что судебный процесс может растянуться на год или больше. Вместе с этим он объяснил, что споры с Польшей не мешают компаниям достраивать газопровод.
«Сначала будут суды в самой Польше, там компании, скорее всего, проиграют. Выиграют антимонопольщики. А дальше, когда это перейдет на общеевропейский уровень, там как раз, я думаю, победят уже компании. Это может растянуться еще на года полтора-два, до конца 2021 года точно. Но это никак не влияет на строительство, все проблемы достройки Польшу не касаются. Сейчас основная проблема - как достроить его так, чтобы минимизировать влияние санкций», - подчеркнул он.
Ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей усмотрело нарушение польского антимонопольного законодательство и оштрафовало «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний, также потребовав, чтобы они расторгли партнерский договор.
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