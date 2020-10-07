Платить не будем. Штрафы Польши не остановят «Северный поток-2»

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,5 млрд евро по «Северному потоку - 2». В компании сообщили, что не нарушали антимонопольное законодательство Польши. По мнению представителей «Газпрома», величина штрафа Польши говорит о желании любыми средствами противодействовать этому инфраструктурному проекту.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что все выписанные Польшей штрафы никто оплачивать не будет.

«Я думаю, что никто ничего выплачивать не будет, пока не закончатся все судебные процессы. Все участники - и "Газпром", и пять европейских компаний пойдут в суд и будут оспаривать эти штрафы. Действия Польши выходят из всех правовых рамок. Претензия Польши заключается в том, что якобы "Газпром" и пять европейских компаний не выполнили их предписания, которые касались покупки европейцами доли в компании-операторе», - рассказал Юшков.

По его словам, нужно было получить разрешения от всех стран, где у этих компаний есть бизнес, и разрешения выдали все, кроме Варшавы.

«В Польше сказали, что это негативно повлияет на конкуренцию на ее газовом рынке и заблокировали создание совместного предприятия. И так никто и не купил акции. Все акции до сих пор у "Газпрома". Они все это выполнили, поэтому штрафы неуместны», - добавил эксперт.