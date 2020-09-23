Названы варианты борьбы со «страховым беспределом» вокруг «Северного потока-2»

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев не собирается предоставлять страховку судам, которые могут достроить трубопровод «Северный поток – 2». Решение связано с угрозой санкций США для страховщиков.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что отказать в страховании можно, только если страховые компании нарушат санкции, а пока речь идет о законопроекте и отказ в страховании может быть оспорен в суде.

«Чем более абсурдны эти меры санкционной борьбы, тем более размытым становится сам санкционный режим, весь мир понимает, что это уже правовой беспредел и США применяют санкции направо и налево. Если мы посмотрим статистику, то мы увидим, что каждый год США применяют новых санкций все больше и каждый год сумма штрафов увеличивается. То есть США просто зарабатывают на санкциях, становятся мировым рэкетиром, а бизнес мире живет не по правовым основам, а по "понятиям"», - считает Юшков.

Более того, отметил Юшков, официального списка судов, которые участвуют в строительстве трубопровода, нет, то есть непонятно как будет решаться вопрос о том, кому будут отказывать в страховании.