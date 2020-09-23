Названы варианты борьбы со «страховым беспределом» вокруг «Северного потока-2»
Отказ страховых компаний работать с судами, которые будут достраивать «Северный поток-2», возмутителен, но альтернативу можно найти в Китае, заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев не собирается предоставлять страховку судам, которые могут достроить трубопровод «Северный поток – 2». Решение связано с угрозой санкций США для страховщиков.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что отказать в страховании можно, только если страховые компании нарушат санкции, а пока речь идет о законопроекте и отказ в страховании может быть оспорен в суде.
«Чем более абсурдны эти меры санкционной борьбы, тем более размытым становится сам санкционный режим, весь мир понимает, что это уже правовой беспредел и США применяют санкции направо и налево. Если мы посмотрим статистику, то мы увидим, что каждый год США применяют новых санкций все больше и каждый год сумма штрафов увеличивается. То есть США просто зарабатывают на санкциях, становятся мировым рэкетиром, а бизнес мире живет не по правовым основам, а по "понятиям"», - считает Юшков.
Более того, отметил Юшков, официального списка судов, которые участвуют в строительстве трубопровода, нет, то есть непонятно как будет решаться вопрос о том, кому будут отказывать в страховании.
«Сейчас подразумевается, что достраивать «Северный поток-2» будут трубоукладочная баржа «Фортуна», «Академик Черский» и два судна снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет». Вот четыре судна, которые должны его достраивать, но никакой официальной информации нет, никто не заявлял, что они чего-то будут достраивать. Например, судно «Фортуна» стоит в немецких портах около года, то есть еще до введения санкций в декабре 2019 года. Она свой объем работ выполнила и никаких санкций не нарушала. На каких основаниях ей будет отказано в страховке?» - задается вопросом эксперт.
Если этим судам откажут в страховке до того, как этот законопроект о санкциях вступит в силу, то нужно подавать в суды и наказывать таких страховщиков на основе антимонопольного законодательства. «Это дискриминация одного из участников рынка», - пояснил Юшков.
Формально, если суда придут на точку и начнут достраивать трубопровод, то они автоматически попадут в черные списки США, так как это нарушает санкции от декабря 2019 года, которыми было запрещено строительство трубопровода. Тогда им действительно не дадут страховки, рассуждает Юшков.
«Заранее отказывать в страховке судам, которые, как вы предполагаете, будут нарушать санкции, нельзя. Это нарушение всех международных норм и законов», - подчеркнул эксперт.
Более того, страховщики в своем заявлении ссылаются на законопроекты, это даже не законы. Клуб страховщиков сейчас работает на опережение, перестраховываются, пояснил собеседник НСН.
«Конечно, это возмутительная история, тем более со ссылками на законопроект», - уверен аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
В принципе, говорит Юшков, этот клуб страховщиков – не единственная в мире группа страховых компаний, всегда можно пойти застраховаться у китайских компаний, рассуждает он.
Ранее Юшков в эфире НСН выразил сомнение, что новая сделка между США и Германией о строительстве СПГ-терминалов будет реализована.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Шамсутдинов признал вину за расстрел сослуживцев
- В России за сутки выявили 6431 новых заболевших COVID-19
- Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка
- Навальный выписался из берлинской клиники «Шарите»
- Правительство сэкономит 200 млрд рублей на переносе индексации зарплат чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru