Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) издан в Иране. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его данным, документ издал президент республики Масуд Пезешкиан.
Ранее парламент Ирана предложил приостановить сотрудничество страны с МАГАТЭ, «пока не будут получены реальные гарантии профессионального поведения» агентства. Тегеран посчитал, что организация не выполнила своих обязательств и стала инструментом политического давления.
Позже иранские законодатели поддержали соответствующий законопроект. Представители МАГАТЭ не смогут инспектировать ядерные объекты страны и будут посещать республику, если речь идет об обеспечении безопасности таких объектов, при согласии иранского Совбеза, пишет 360.ru.
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