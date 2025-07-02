Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) издан в Иране. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, документ издал президент республики Масуд Пезешкиан.

Ранее парламент Ирана предложил приостановить сотрудничество страны с МАГАТЭ, «пока не будут получены реальные гарантии профессионального поведения» агентства. Тегеран посчитал, что организация не выполнила своих обязательств и стала инструментом политического давления.

Позже иранские законодатели поддержали соответствующий законопроект. Представители МАГАТЭ не смогут инспектировать ядерные объекты страны и будут посещать республику, если речь идет об обеспечении безопасности таких объектов, при согласии иранского Совбеза, пишет 360.ru.

