Глава МИД Польши заявил о возможности остановить реализацию «Северного потока - 2»
Власти Польши считают, что реализацию газопровода «Северный поток - 2» еще можно его остановить. Такое мнение в четверг в эфире Польского радио высказал глава МИД республики Збигнев Рау.
Он сказал, что в Германии наконец-то "началась запоздалая дискуссия об обоснованности проекта «Северный поток - 2», передает ТАСС. По словам польского министра, проект привет Европу к экономическуой зависимости от России.
По мнению Рау, строительство трубы можно еще остановить, так как проект пока не закончен.
Накануне правительство Германии все еще поддерживает реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом заявил источник РИА «Новости» в Бундестаге, передает Ura.ru.
Ранее «Газпром» заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,5 млрд евро по «Северному потоку - 2». Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что все выписанные Польшей штрафы никто оплачивать не будет.
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