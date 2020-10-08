Глава МИД Польши заявил о возможности остановить реализацию «Северного потока - 2»

Власти Польши считают, что реализацию газопровода «Северный поток - 2» еще можно его остановить. Такое мнение в четверг в эфире Польского радио высказал глава МИД республики Збигнев Рау.

Он сказал, что в Германии наконец-то "началась запоздалая дискуссия об обоснованности проекта «Северный поток - 2», передает ТАСС. По словам польского министра, проект привет Европу к экономическуой зависимости от России.

СМИ: В бундестаге ФРГ поддержали «Северный поток 2»

По мнению Рау, строительство трубы можно еще остановить, так как проект пока не закончен.

Накануне правительство Германии все еще поддерживает реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом заявил источник РИА «Новости» в Бундестаге, передает Ura.ru.

Ранее «Газпром» заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,5 млрд евро по «Северному потоку - 2». Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что все выписанные Польшей штрафы никто оплачивать не будет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры