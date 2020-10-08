Глава МИД Польши заявил о возможности остановить реализацию «Северного потока - 2»

По мнению Рау, строительство трубы можно еще остановить, так как проект пока не закончен.

Накануне правительство Германии все еще поддерживает реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом заявил источник РИА «Новости» в Бундестаге, передает Ura.ru.

Ранее «Газпром» заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,5 млрд евро по «Северному потоку - 2». Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что все выписанные Польшей штрафы никто оплачивать не будет.

