Маск похвалил Трампа за решение конфликтов в мире

«Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов», - отметил Маск.

Ранее бизнесмен раскритиковал законопроект Вашингтона о расходах и налогах. Трамп отреагировал на слова Маска, отметив, что без субсидий тому «пришлось бы закрыть лавочку и вернуться в Южную Африку». В свою очередь, предприниматель заявил, что «заманчиво обострить ситуацию», но он воздержится от этого, пишет 360.ru.

