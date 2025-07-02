Маск похвалил Трампа за решение конфликтов в мире

Бизнесмен Илон Маск похвалил президента США Дональда Трампа за решение «серьезных конфликтов» в мире. Об этом миллиардер написал с соцсети Х.

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«Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов», - отметил Маск.

Ранее бизнесмен раскритиковал законопроект Вашингтона о расходах и налогах. Трамп отреагировал на слова Маска, отметив, что без субсидий тому «пришлось бы закрыть лавочку и вернуться в Южную Африку». В свою очередь, предприниматель заявил, что «заманчиво обострить ситуацию», но он воздержится от этого, пишет 360.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампИлон Маск

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