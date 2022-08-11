Боррель: Европа должна быть готова «заплатить цену» за поддержку Украины

По словам Борреля, населению следует быть готовыми к тому, чтобы «заплатить» для сохранения поддержки Киева и единства Евросоюза. Глава евродипломатии указал, что ситуация вокруг Украины напрямую затрагивает Европу.

«Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений», — подчеркнул Боррель.

Как отметил дипломат, южноевропейские страны не должны расходиться в мнениях с севером в вопросе энергетики, сообщает телеканал «360». Так, Испания «может сделать многое»: страна обладает третьей частью европейских мощностей по сжижению природного газа и может стать «воротами» для топлива, альтернативного российскому.

