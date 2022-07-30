Газовая камера латвийской экономики. Политика противоречит интересам потребителей
Эксперты заявили о негативном влиянии политических решений в Европе на интересы потребителей российского газа и имиджевых победах России в этой борьбе.
Российский «Газпром» перекрыл поставки газа в Латвию по июльской заявке страны из-за нарушений условий отбора газа, сообщается в Telegram-канале отечественного поставщика.
По мнению гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, действия европейских властей выглядят как неизбежное условие, чтобы избавиться «от «гнетущей зависимости» от Российской Федерации».
«Сама стратегия, которую выбрал ЕС в области развития энергетики, оказалась прямо противоположной тем реальным задачам и устремлениям, которые есть у европейских потребителей», — сообщил Фролов в беседе с RT.
По словам Игоря Юшкова, эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, государственная компания Latvijas Gaze предпринимает попытки, чтобы не потерять лицо, демонстрируя доказательства того, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Россия при этом показывает, что он отечественного топлива зарубежные клиенты не смогут отказаться. По его словам, российским поставщикам безразлично, «кто платит деньги». Юшков утверждает, что «никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было».
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – цитирует его издание «Взгляд».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН также подтвердил, что наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики.
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