Газовая камера латвийской экономики. Политика противоречит интересам потребителей

По словам Игоря Юшкова, эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, государственная компания Latvijas Gaze предпринимает попытки, чтобы не потерять лицо, демонстрируя доказательства того, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Россия при этом показывает, что он отечественного топлива зарубежные клиенты не смогут отказаться. По его словам, российским поставщикам безразлично, «кто платит деньги». Юшков утверждает, что «никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было».

«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – цитирует его издание «Взгляд».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН также подтвердил, что наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики.

