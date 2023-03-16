«Газа хватило!»: В Германии исключили крах экономики страны из-за санкций
Германия, как лидер Европы, вынуждена показывать пример того, как нужно стоять на антироссийских позициях, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар.
Германии не грозит крах экономики из-за введения санкций против России: газ поступает в страну из США и Норвегии, цены на него приемлемы, массовой безработицы также нет, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа, нефти и угля. По его словам, в стране не наблюдалось экономического спада и остановки работы промышленных предприятий. Александр Рар отметил, что заявления Шольца отражают реальное положение дел в ФРГ.
«Большого экономического спада в Германии не произошло, это правда. Есть отдельный сектор, где ожидалась массовая безработица, ожидалось, что фирмы загнутся, придется закрывать заводы. Говорили, что зима будет суровая, но она была достаточно теплой, газа хватило, немцы пошли на экономию своих средств. Другие европейские страны не пошли так далеко, они дальше работают в Европе с Россией. Например, Австрия и некоторые страны Юго-Восточной Европы. Германия, как лидер Европы, должна показывать пример того, что она стоит на самых жестких антироссийских позициях. Не вижу признаков краха немецкой экономики», - сказал Рар.
Он отметил, что в политических кругах Германии считают, что санкции против России необходимо усиливать. По словам Рара, от санкций страдает экономика Запада, однако, указал политолог, он не отступит от своих позиций.
«В Германии в экспертных и политических кругах считают, что санкции нужно усиливать, несмотря на то, что они не приносят большой пользы. Страдает много немецких предприятий, западная экономика. Но санкции рассматриваются как единственный инструмент, который есть у Запада, чтобы попытаться укрепить шансы Украины на победу и сдерживать Россию. То, что в энергетическом плане мы пережили зиму без катастрофы, это тоже верно: цены на газ не пошли резко вверх, он поступает из Америки, Норвегии. Такая политика приводит к тому, что ситуация в экономическом плане усложняется, но Запад не отступит от своих позиций», - резюмировал Рар.
Ранее специалисты Немецкого института экономических исследований заявили, что Германия потеряла в прошлом году €100 миллиардов вследствие военной операции России на Украине. По словам президента института Марселя Фрацшера, Германия особенно пострадала от кризиса, потому что она больше зависела от российской энергетики.
На этом фоне глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте (Ландтаге) Баварии Ульрих Зингер в разговоре с НСН отмечал, что Германия столкнулась с высокой инфляцией. По его словам, из-за антироссийских санкций обычные люди и местный бизнес вынуждены платить большую цену.
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