При опрокидывании судна на Волге под Самарой погиб один человек

Пять человек спасли из затонувшего судна на Волге в Самарской области, сообщили в МЧС по региону.

В подмосковных Химках утонул ребенок

В ведомстве уточнили, что одна женщина погибла.

Ранее в МЧС сообщали, что на борту плавучего дома находилось четверо человек. Однако позже стало известно, что опрокинулось маломерное судно, а не плавучий дом, и что на борту было шесть человек, пятерых из которых удалось спасти.

Ранее под Барнаулом после катания на «ватрушке» утонул ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области
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