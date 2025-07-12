При опрокидывании судна на Волге под Самарой погиб один человек
12 июля 202517:32
Пять человек спасли из затонувшего судна на Волге в Самарской области, сообщили в МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что одна женщина погибла.
Ранее в МЧС сообщали, что на борту плавучего дома находилось четверо человек. Однако позже стало известно, что опрокинулось маломерное судно, а не плавучий дом, и что на борту было шесть человек, пятерых из которых удалось спасти.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru