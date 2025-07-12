При опрокидывании судна на Волге под Самарой погиб один человек

В ведомстве уточнили, что одна женщина погибла.

Ранее в МЧС сообщали, что на борту плавучего дома находилось четверо человек. Однако позже стало известно, что опрокинулось маломерное судно, а не плавучий дом, и что на борту было шесть человек, пятерых из которых удалось спасти.

Ранее под Барнаулом после катания на «ватрушке» утонул ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

