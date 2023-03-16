Шольц: Германия за восемь месяцев стала независимой от поставок газа из РФ

Он отметил, что Германия преобразовала энергоснабжение с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа. По словам Шольца, в стране не было экономического спада и закрытия промышленных предприятий.

Ранее, 13 марта, Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что импорт российской нефти в ФРГ упал на 99,9% в январе этого года, если сравнивать с тем же месяцем 2022 года. Отмечается, что падение произошло на фоне нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, сообщает НСН.

