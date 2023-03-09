В ЕС призывают полностью отказаться от закупок российского газа
Государствам ЕС следует полностью отказаться от сжиженного природного газа из России. Об этом в ходе своего выступления на заседании комитета по промышленности и энергетике Европарламента заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон, сообщает агентство «Прайм».
Она также призвала отказаться от перезаключения контрактов с российскими компаниями на поставку газа.
По словам Симпсон, это позволит гарантировать сохранение постоянного спроса новым надежным партнерам Евросоюза.
Ранее, как сообщала НСН, США намерены стать крупнейшим экспортером СПГ в мире.
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