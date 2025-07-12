Московский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу

Единственный гол забил Игорь Дивеев на 48-й минуте матча.

ЦСКА в 13-й раз играл в матче за Суперкубок России, заполучив свой восьмой трофей. В прошлом сезоне ЦСКА завоевал Кубок России и стал бронзовым призером Российской премьер-лиги. Рекорд по числу побед продолжает удерживать петербургский «Зенит».



Ранее футбольный клуб «Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

