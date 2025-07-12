Московский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу

Московский футбольный клуб ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу. Армейцы обыграли Краснодар со счетом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

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Единственный гол забил Игорь Дивеев на 48-й минуте матча.

ЦСКА в 13-й раз играл в матче за Суперкубок России, заполучив свой восьмой трофей. В прошлом сезоне ЦСКА завоевал Кубок России и стал бронзовым призером Российской премьер-лиги. Рекорд по числу побед продолжает удерживать петербургский «Зенит».

Ранее футбольный клуб «Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/pfccskamoscow
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