В Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» направили министру труда РФ Антону Котякову обращение, в котором предлагается дополнительно начислять пенсионные баллы за уход и воспитание внуков, передает РИА Новости.
В документе предлагается увеличить начисление пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год для граждан, у которых один внук. Если же у пенсионера больше внуков, то и число баллов будет расти пропорционально.
Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
По словам Миронова, соответствующая инициатива может стать хорошим поводом увеличить пенсии многим россиянам.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в эфире НСН, что чтобы снизить возраст получения пенсионной надбавки с 80 до 70 лет, государство должно ежегодно находить на эти цели около одного триллиона рублей, что пока непомерная сумма для бюджета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru