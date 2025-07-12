В Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

В документе предлагается увеличить начисление пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год для граждан, у которых один внук. Если же у пенсионера больше внуков, то и число баллов будет расти пропорционально.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По словам Миронова, соответствующая инициатива может стать хорошим поводом увеличить пенсии многим россиянам.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в эфире НСН, что чтобы снизить возраст получения пенсионной надбавки с 80 до 70 лет, государство должно ежегодно находить на эти цели около одного триллиона рублей, что пока непомерная сумма для бюджета.

