ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
12 июля 202518:21
Украинская сторона обстреляла Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации округа.
Из-за украинского обстрела загорелись неработающая школа и микроавтобус.
В результате инцидента никто не страдал.
Ранее в белгородском Шебекино мужчина погиб в результате прилета снаряда в частный дом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru