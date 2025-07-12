ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Украинская сторона обстреляла Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации округа.

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Из-за украинского обстрела загорелись неработающая школа и микроавтобус.

В результате инцидента никто не страдал.

Ранее в белгородском Шебекино мужчина погиб в результате прилета снаряда в частный дом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал администрации Новокаховского округа Херсонской области
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