Бастрыкин потребовал доклад о петербурженке, пытавшейся натравить пса на детей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о женщине из Санкт-Петербурга, которая пыталась натравить собаку на подростков на детской площадке.
По данным СМИ, петербурженку не устроило то, что дети припарковали велосипеды, где гуляют малыши. Хозяйка животного начала силой убирать велики, а потом заявила, что натравит на подростков своего пса. Перед этим она сняла с питомца намордник.
В конфликт вмешался прохожий. Он попросил женщину уйти и не гонять детей. Позже дети рассказали, что припарковались, чтобы надеть кофты из-за ветра, а малышей на площадке не было.
Ранее в Каменске-Уральском женщина спустила собак на мужчину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru