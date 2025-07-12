Бастрыкин потребовал доклад о петербурженке, пытавшейся натравить пса на детей

По данным СМИ, петербурженку не устроило то, что дети припарковали велосипеды, где гуляют малыши. Хозяйка животного начала силой убирать велики, а потом заявила, что натравит на подростков своего пса. Перед этим она сняла с питомца намордник.



В конфликт вмешался прохожий. Он попросил женщину уйти и не гонять детей. Позже дети рассказали, что припарковались, чтобы надеть кофты из-за ветра, а малышей на площадке не было.

Ранее в Каменске-Уральском женщина спустила собак на мужчину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

