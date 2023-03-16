СМИ: G7 хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Страны G7 планируют сохранить установленный потолок цен на нефть из России, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В МЭА спрогнозировали рекордный спрос на нефть в мире в 2023 году

Как пишет издание, речь идет об уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, Эстония, Литва и Польша предложили снизить лимит цен на поставки нефти из России до $51,45 за баррель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цена На Нефть
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