СМИ: G7 хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель
16 марта 202305:14
Страны G7 планируют сохранить установленный потолок цен на нефть из России, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как пишет издание, речь идет об уровне 60 долларов за баррель.
Напомним, Эстония, Литва и Польша предложили снизить лимит цен на поставки нефти из России до $51,45 за баррель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru