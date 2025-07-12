Канада предлагала Пригожину избежать санкций в обмен на критику спецоперации

По данным газеты, Пригожин предоставил журналистам выдержку из письма из Оттавы, которое он получил в декабре 2023 года, когда пытался оспорить введенные против него санкции. В письме говорилось, что продюсеру «предоставили возможность публично высказать свою точку зрения», однако он поддержал позицию Кремля.

Пригожин также признался, что некоторые друзья советовали ему бежать из России, а певице Валерии — развестись с ним.

Ранее стало известно, что российский шеф-повар Константин Ивлев попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

