Канада предлагала Пригожину избежать санкций в обмен на критику спецоперации
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью газете The New York Times (NYT) рассказал, что правительство Канады предлагало ему публично раскритиковать спецоперацию в обмен на то, что против него не будут вводить санкции.
По данным газеты, Пригожин предоставил журналистам выдержку из письма из Оттавы, которое он получил в декабре 2023 года, когда пытался оспорить введенные против него санкции. В письме говорилось, что продюсеру «предоставили возможность публично высказать свою точку зрения», однако он поддержал позицию Кремля.
Пригожин также признался, что некоторые друзья советовали ему бежать из России, а певице Валерии — развестись с ним.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru