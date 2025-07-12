Шесть человек пострадали при обрушении моста во время Крестного хода в Вологодской области

Шесть человек пострадали при обрушении пешеходного моста через реку Юг во время Крестного хода в Вологодской области, сообщили в пресс-службе губернатора.

Хинштейн: В Железногорском районе под локомотивом обрушился мост

Инцидент проищошел между поселком Дуниловским и деревней Дунилово.

Тросы моста не выдержали веса участников шествия и лопнули. Во время обрушения на мосту находилось 25 человек.

Ранее во Владимирской области после ДТП частично обрушился надземный переход, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба губернатора Вологодской области
ТЕГИ:ПострадавшиеОбрушениеВологодская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры