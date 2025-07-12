Суд заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской набережной
Суд заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской набережной, в результате которого пострадали пятеро человек.
Напомним, 11 июля мужчина на электрокаре на скорости снес толпу пешеходов в Москве, после чего скрылся.
По его словам, он оставил место ДТП, потому что отказывался верить в происходящее. Когда доехал до дома, первым делом решил выпить стакан виски. После этого к нему нагрянула полиция.
В суде злоумышленник возражал и просил избрать домашний арест. Свою вину он в итоге полностью признал. Ему может грозить до семи лет лишения свободы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской набережной
- При опрокидывании судна на Волге под Самарой погиб один человек
- СМИ: Беспилотник влетел в многоэтажку в Белгороде
- Подросток пытался убить молотком двух девочек в подмосковном Домодедово
- В московском профсоюзе полиции допустили работу дознавателей без высшего образования
- Мужчина погиб в результате прилета снаряда в частный дом в Шебекино
- Трамп заявил о введении пошлин в 30% на товары из ЕС с 1 августа
- МИД России осудил атаку ВСУ по «Белгород Арене»
- Спасатели МЧС России эвакуируют граждан из подтопленных территорий в Чите
- В Союзе автошкол предложили проводить частые медкомиссии для пожилых водителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru