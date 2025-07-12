Суд заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской набережной

Напомним, 11 июля мужчина на электрокаре на скорости снес толпу пешеходов в Москве, после чего скрылся.

По его словам, он оставил место ДТП, потому что отказывался верить в происходящее. Когда доехал до дома, первым делом решил выпить стакан виски. После этого к нему нагрянула полиция.



В суде злоумышленник возражал и просил избрать домашний арест. Свою вину он в итоге полностью признал. Ему может грозить до семи лет лишения свободы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

