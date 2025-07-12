Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева
Российское посольство во Франции передало в Москву письмо от графа Пьера Шереметева, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Письмо с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину адресовано президенту России Владимиру Путину.
В посольстве отметили, что находятся в постоянном контакте с потомком дворянского рода.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что ему ничего неизвестно об этом письме. Он предположил, что оно пока не дошло.
О намерении Шереметева переехать из Франции в Россию ранее сообщила «Российская газета», опубликовав письмо графа российскому президенту, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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