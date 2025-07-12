Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева

Письмо с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину адресовано президенту России Владимиру Путину.

В посольстве отметили, что находятся в постоянном контакте с потомком дворянского рода.



При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что ему ничего неизвестно об этом письме. Он предположил, что оно пока не дошло.



О намерении Шереметева переехать из Франции в Россию ранее сообщила «Российская газета», опубликовав письмо графа российскому президенту, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

