Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева

Российское посольство во Франции передало в Москву письмо от графа Пьера Шереметева, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

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Письмо с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину адресовано президенту России Владимиру Путину.

В посольстве отметили, что находятся в постоянном контакте с потомком дворянского рода.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что ему ничего неизвестно об этом письме. Он предположил, что оно пока не дошло.

О намерении Шереметева переехать из Франции в Россию ранее сообщила «Российская газета», опубликовав письмо графа российскому президенту, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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