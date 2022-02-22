«Зеркальный ответ!»: В Германии назвали «взрывоопасной для Европы» остановку «Северного потока-2»

В случае закрытия «Северного потока-2» Европа получит контрсанкции от России, которые могут разрушить многолетний энергетический альянс, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу остановить «Северный поток - 2» в качестве санкций за признание Россией ДНР и ЛНР. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что принял решение остановить сертификацию газопровода, без которой он не может быть запущен.