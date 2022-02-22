«Зеркальный ответ!»: В Германии назвали «взрывоопасной для Европы» остановку «Северного потока-2»
Европе сейчас опасно начинать с Россией энергетическую войну, но Лондону и Вашингтону на это «наплевать», сказал НСН Александр Рар.
В случае закрытия «Северного потока-2» Европа получит контрсанкции от России, которые могут разрушить многолетний энергетический альянс, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу остановить «Северный поток - 2» в качестве санкций за признание Россией ДНР и ЛНР. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что принял решение остановить сертификацию газопровода, без которой он не может быть запущен.
«Перед каждым шагом, который сейчас хотят сделать на Западе, сразу нужно думать о последствиях, как шахматист. На каждый шаг будет контршаг, и вопрос, - какой будет больнее. Закрытие "Северного потока-2" сильно ударит по российскому престижу, но Россия же ответит зеркально. А начинать сейчас войну в сфере энергетики взрывоопасно, в первую очередь – для Европы, не для Америки или Лондона, которым на это наплевать, они самодостаточно, у них давно свои источники. А Европа, которая связала себя с Россией и выиграла во многом за последние 50 лет, понимает, что подобные острые и жесткие шаги приведут к полному развалу энергетического альянса, что скажется на европейской экономике», - сказал Рар.
По его мнению, в остановке газопровода заинтересован не только Киев, но и многие другие.
«Это не только мечты Зеленского, это мечты многих кругов – ударить по российской экономике. Сегодня чувствуется, что многие политические силы хотят просто отомстить России за нарушение, как здесь говорят, международного права. Вашингтон, Лондон, Варшава и, конечно, Киев, если его будут спрашивать, хотели бы давно эти санкции ввести. Партия "Зеленых" в Германии тоже двумя руками "за". Но в дебатах и дискуссиях, несмотря на всю истерику, которую здесь спровоцировало вчерашнее решение Москвы, есть и рационально мыслящие люди. Они начинают считать, включать мозги и видят, что у России есть возможность контрсанкций. Люди, принимающие решения о санкциях, понимают и их последствия», - считает политолог.
При этом Рар считает, что мнение Зеленского не будет ключевым при выборе степени «агрессивности» санкций.
«Это будет очень сложный шаг, потому что на Западе по этому вопросу есть разные мнения. Весь арсенал западных санкций и российских контрсанкций сейчас на повестке дня. Санкции обсуждают в разговорах между Вашингтоном и Брюсселем. Зеленского тоже могут спросить, но решение будут принимать Евросоюз и США. Не думаю, что санкции будут ударными и агрессивными, поскольку это навредит немецкой и европейской экономике», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее депутат Госдумы и победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман говорил НСН, что ввод российских войск в Донбасс принесет в регион мир, однако США введут санкции, с которыми РФ сможет справиться только через три года.
«Что касается последствий… Понятно, что американцы введут очередную порцию санкций из зада. Именно из зада, а не из ада. Даже при нынешнем саботаже большей части экономического блока правительства, включая Центробанк, полностью преодолеть последствия западных ограничений мы сможем года через три», - предположил Вассерман.
По его мнению, если «явного саботажа» не будет, Россия сможет оправиться от санкций через полтора-два года.
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