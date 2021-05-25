Экспресс-план Кудрина. Бедность в России хотят искоренить за три-четыре года
Экономисты рассказали НСН, какие факторы препятствуют искоренению нищеты в России, и что с этим делать.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в в России можно победить за три-четыре года, если адресно помогать только малообеспеченным гражданам. Он отметил, что если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то, по словам главы Счётной палаты, останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни, пишут «Известия».
Ранее о борьбе с бедностью в России неоднократно заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, в конце февраля он сообщил, что победить бедность можно, но сложно. Официальный представитель Кремля добавил что власти не собираются опускать руки, эта работа будет продолжаться.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» перечислил факторы, мешающие искоренить бедность.
«Это финансовые ограничения, в первую очередь. Беда России не в том, что у нас бедные пенсионеры, а бедные работающие. Они получают так мало, но при этом работают... Мы делаем какие-то телодвижения, чтобы поднять минимальную заработную плату, но не можем поднять ее сильно. Российский бизнес получает очень небольшие инвестиции, работает на старом оборудовании, характерна низкая производительность труда. Нужны инвестиции, чтобы ее поднять. Так что проблема трудная», - подчеркнул эксперт.
Между тем, в середине апреля в Росстате сообщили, что официальный уровень бедности по итогам 2020 года снизился до 12,1%, а это 17,8 млн человек. Также в ведомстве добавили, что этот показатель стал минимальным с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.
Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Росстат в своих расчётах сделал серьёзную, но, впрочем, детскую ошибку.
«Выплаты в поддержку населения в пандемию Росстат приравнял к постоянным доходам людей. И в этой связи сделал вывод, что уровень бедности в стране снизился. Мы же понимаем, что эти выплаты в 2021 году не планируются, и, скорее всего, не будут осуществляться. Поэтому уровень бедности вновь существенно увеличится. И снова значительная часть населения окажется ниже этой черты. Ко всему прочему, нужно добавить, что это – оценка здесь и сейчас. Это констатация факта, причем, по прошлому году», - отметил он.
Напомним, Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности своей основной задачей, на решение которой направлены национальные проекты. Глава государства поставил цель – к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5% до 6,5%.
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