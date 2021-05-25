Экспресс-план Кудрина. Бедность в России хотят искоренить за три-четыре года

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» перечислил факторы, мешающие искоренить бедность.

«Это финансовые ограничения, в первую очередь. Беда России не в том, что у нас бедные пенсионеры, а бедные работающие. Они получают так мало, но при этом работают... Мы делаем какие-то телодвижения, чтобы поднять минимальную заработную плату, но не можем поднять ее сильно. Российский бизнес получает очень небольшие инвестиции, работает на старом оборудовании, характерна низкая производительность труда. Нужны инвестиции, чтобы ее поднять. Так что проблема трудная», - подчеркнул эксперт.

Между тем, в середине апреля в Росстате сообщили, что официальный уровень бедности по итогам 2020 года снизился до 12,1%, а это 17,8 млн человек. Также в ведомстве добавили, что этот показатель стал минимальным с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.



Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Росстат в своих расчётах сделал серьёзную, но, впрочем, детскую ошибку.