Кричевский: Бедных в России недосчитались по ошибке Росстата

Экономист подчеркнул, что Росстат, естественно, не говорит о том, что рост цен на продовольствие, который начался в конце прошлого года, ослабление курса рубля, продолжающиеся проблемы с безработицей в России, не способствуют тому, чтобы уровень бедности, по-прежнему, продолжал снижаться. Как это было в условиях пандемии в 2020 году. Поэтому, здесь и сейчас оценка верна, но в перспективе на неё не стоит обращать никакого внимания, уточнил Кричевский.

Кроме того, как отметил собеседник «Радиоточки НСН», статистика Росстата основана на допущениях начала 90-ых годов, когда у власти в стране были «гайдаровцы».

«Тогда прожиточный минимум был введён для того, чтобы определить основные показатели выплат, доплат, пособий и прочих мер государственной поддержки для тех, кто не вписался в рынок. За прошедшие тридцать лет ситуация поменялась кардинально. Тем не менее, социальная поддержка, по-прежнему, основывается на прожиточном минимуме, который, естественно, не определяет реальное положение вещей в экономике и социальной сфере. Сегодня прожиточный минимум – это не уровень бедности, а уровень нищеты. И, если правительство с этим согласно, тогда оно должно переименовать прожиточный минимум в минимум для тех, кто согласен влачить нищенское существование», - подчеркнул Никита Кричевский.