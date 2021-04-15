Кричевский: Бедных в России недосчитались по ошибке Росстата
Поводов для социального оптимизма в этом году станет ещё меньше, предупредил экономист.
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1%, а это 17,8 млн человек. Об этом сообщили в Росстате, при этом, подчеркнув, что это предварительная оценка. Также в ведомстве добавили, что зафиксированный показатель стал минимальным с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.
Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Росстат в своих расчётах сделал серьёзную, но, впрочем, детскую ошибку.
«Выплаты в поддержку населения в пандемию Росстат приравнял к постоянным, регулярным доходам людей. И в этой связи сделал вывод, что уровень бедности в стране снизился. Мы же понимаем, что эти выплаты в 2021 году не планируются, и, скорее всего, не будут осуществляться. Поэтому уровень бедности вновь существенно увеличится. И снова значительная часть населения окажется ниже этой черты. Ко всему прочему, нужно добавить, что это – оценка здесь и сейчас. Это констатация факта, причём, по прошлому году», - отметил он.
Экономист подчеркнул, что Росстат, естественно, не говорит о том, что рост цен на продовольствие, который начался в конце прошлого года, ослабление курса рубля, продолжающиеся проблемы с безработицей в России, не способствуют тому, чтобы уровень бедности, по-прежнему, продолжал снижаться. Как это было в условиях пандемии в 2020 году. Поэтому, здесь и сейчас оценка верна, но в перспективе на неё не стоит обращать никакого внимания, уточнил Кричевский.
Кроме того, как отметил собеседник «Радиоточки НСН», статистика Росстата основана на допущениях начала 90-ых годов, когда у власти в стране были «гайдаровцы».
«Тогда прожиточный минимум был введён для того, чтобы определить основные показатели выплат, доплат, пособий и прочих мер государственной поддержки для тех, кто не вписался в рынок. За прошедшие тридцать лет ситуация поменялась кардинально. Тем не менее, социальная поддержка, по-прежнему, основывается на прожиточном минимуме, который, естественно, не определяет реальное положение вещей в экономике и социальной сфере. Сегодня прожиточный минимум – это не уровень бедности, а уровень нищеты. И, если правительство с этим согласно, тогда оно должно переименовать прожиточный минимум в минимум для тех, кто согласен влачить нищенское существование», - подчеркнул Никита Кричевский.
Отвечая на вопрос о том, продолжится ли тенденция к снижению уровня бедности россиян в этом году, экономист однозначно дал отрицательный ответ.
«Конечно же, нет! И Росстат это прекрасно понимает, обладая более или менее адекватной информацией о том, что происходит сегодня в российской экономике. А там происходят крайне неприятные для Росстата и определения уровня бедности вещи. Рост цен, повышение даже официальной инфляции, возросший цены на бензин, слабеющий курс национальной валюты, ввод всё новых и новых санкций против России, предстоящее в июле повышение тарифов ЖКХ и многие другие аспекты говорят о том, что в этом году, к сожалению, уровень бедности существенно увеличится», - резюмировал эксперт.
К слову, Всемирный банк в декабре оценивал, что уровень бедности в России должен был бы вырасти до 14,2% населения по итогам 2020 года, если бы не компенсационные антикризисные меры властей.
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее заявил, что дальнейшему снижению уровня бедности в России поспособствует повышенная индексация пенсий неработающим пенсионерам, пособия для семей с детьми, социальные контракты и повышение минимального размера оплаты труда.
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